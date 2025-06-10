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Объем товарооборота между Китаем и Азербайджаном значительно вырос с начала года

Экономика Материалы 10 июня 2025 10:55 (UTC +04:00)
Объем товарооборота между Китаем и Азербайджаном значительно вырос с начала года

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Объем двусторонней торговли между Китаем и Азербайджаном превысил 1,4 миллиарда долларов в январе–апреле 2025 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она отметила, что за четыре месяца текущего года объем торговли между двумя странами вырос примерно на 37 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Китай твердо занимает четвертое место среди торговых партнеров Азербайджана по объему торговли и второе место среди стран-импортеров", – подчеркнула Л.Мэй.

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