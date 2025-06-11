Глава Совета иностранных инвесторов обозначил стратегические плюсы для инвесторов в Узбекистане
Узбекистан стремительно укрепляет свои позиции на глобальной инвестиционной карте, заявил руководитель Секретариата Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан Азиз Гафуров.
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