АБР намерен преобразовать Средний коридор в экономический коридор - Евгений Жуков

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) намерен преобразовать Средний коридор в экономический коридор.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе панельных обсуждений, прошедших в рамках ежегодной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине.

«Это означает, что необходимо обеспечить комплексное развитие транспортных систем, логистики и бизнеса, который выигрывает от улучшения связности вдоль коридора. Развитие коридора требует скоординированных усилий как государственного, так и частного секторов», - отметил он.

По словам Жукова, в последние годы грузопоток по Среднему коридору значительно увеличился.

«Так, в 2024 году объем грузоперевозок достиг почти 5 миллионов тонн, что на более чем 60% превышает показатель предыдущего года. Контейнерные перевозки также продемонстрировали значительный рост - увеличение в 2,6 раза за тот же период», - добавил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.