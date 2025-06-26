В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана в стране проходит марш военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На центральных улицах, проспектах и​​ площадях городов Баку, Гянджа, Ханкенди и Лачин организованы марши в сопровождении военных оркестров в связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, военнослужащие с 10:00 до 12:00 пройдут маршем по следующим маршрутам:

в Баку:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр "AMAY";

- Аллея Шехидов - комплекс "Пламенные башни" - станция метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гюр";

- парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррахим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея Шехидов;

- спортивно-развлекательный центр "Olimpik Star" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall;

в Гяндже:

- улица Низами Гянджеви (напротив площади Флага) - улица Гейдара Алиева - улица Сабира - улица Ататюрка;

Также марши пройдут по центральным улицам и проспектам городов Ханкенди и Лачин.

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