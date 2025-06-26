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Азербайджан и China Datang подписали меморандум по "зеленому энергетическому коридору"

Энергетика Материалы 26 июня 2025 12:31 (UTC +04:00)
Азербайджан и China Datang подписали меморандум по "зеленому энергетическому коридору"
Фото: Парвиз Шахбазов / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией China Datang Overseas Investment Co. Ltd о сотрудничестве в рамках развития "зеленого энергетического коридора".

Об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х, передает Trend.

"В Китае у нас состоялась продуктивная встреча с председателем China Datang Corporation Цзоу Лэйем. Мы обсудили реализацию проектов по развитию оффшорной ветроэнергетики и строительству солнечных электростанций с China Datang Overseas Investment Co. Ltd. Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии "зеленого энергетического коридора" между компанией и Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана", - говорится в публикации.

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