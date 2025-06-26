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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана

Политика Материалы 26 июня 2025 12:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 26 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненых, передает Trend.

Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.

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