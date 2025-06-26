В Казахстане произошел взрыв на маслозаводе, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Северо-Казахстанской области на одном из крупных предприятий по переработке масличных культур произошли пожар и взрыв.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

На пульт службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории маслозавода «Тайынша Май» в селе Ильичевка Тайыншинского района.

По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.

В результате происшествия восемь человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек, после осмотра врачами, был отпущен домой.

Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование.

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