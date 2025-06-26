Произведения Хадиджи Зейналовой исполнены в рамках международного проекта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Произведения азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой исполнены в рамках международного проекта под названием "Komponistinnen Piano Marathon" (Фортепианный марафон женщин-композиторов), осуществленного в Берлине.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что проект был реализован по инициативе проживающей в Германии пианистки Фидан Агаевой-Эдлер. В программе прозвучали произведения более 250 женщин-композиторов. В программе были также представлены произведения азербайджанских композиторов - Фирангиз Ализаде, Хадиджи Зейналовой и Рахили Гасановой.

На мероприятии произведения Хадиджи Зейналовой "Fantasy" для фортепиано и "Winter Gesänge" (Зимние песни) для сопрано и фортепиано были исполнены пианисткой Фидан Агаевой-Эдлер, сопрано Ниной Гуо и пианисткой Марейке Хайн.

Отметим, что Хадиджа Зейналова - выпускница Бакинской музыкальной академии, с 2005 года проживает в Германии. Её произведения - "In memoriam Kara Karayev", "In memoriam Ludwig van Beethoven", пятичастная "Карабахская сюита", "Тоска по Карабаху", "Страна Огней" и другие с интересом воспринимаются в разных странах мира. Композитор награждена медалью Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности".

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