Главы МИД Ирана и Туркменистана провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с сотрудничеством между двумя странами, а также недавний конфликт между Ираном и Израилем.

Министр иностранных дел Туркменистана, приветствуя установление режима прекращения огня, выразил надежду, что эта ситуация будет способствовать снижению напряженности в регионе. Он также подчеркнул готовность своей страны расширять отношения с Тегераном.

Объясняя текущую ситуацию, министр иностранных дел Ирана отметил ответственность международного сообщества за привлечение Израиля и США к ответственности за нарушение территориальной целостности и национального суверенитета Ирана.

Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана также обменялись мнениями по расширению консульских обменов и сотрудничества между двумя странами.