Назван объем операций в системе XÖHKS за май в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года объем операций, проведённых через клиринговую систему расчётов по мелким платежам (XÖHKS) в Азербайджане, превысил 3,9 миллиарда манатов, а количество - 9,7 миллиона транзакций.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, объем операций по XÖHKS снизился на 132,7 миллиона манатов (3,3%), а количество транзакций сократилось на 4,3 миллиона (31%).

Для сравнения: в мае 2024 года через XÖHKS было проведено свыше 4 миллиардов манатов и 14 миллионов операций.

Средняя сумма одного платежа в мае текущего года составила 403,4 маната, что на 115,5 маната (40,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!