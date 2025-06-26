В Москве прошел вечер памяти Максуда Ибрагимбекова - представлен спектакль "Фисташковое дерево" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Азербайджана в России состоялся вечер памяти выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

В рамках вечера, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой и посольством Азербайджана в России, был показан моноспектакль "Фисташковое дерево" по одноименному рассказу автора, с участием народного артиста Азербайджана Фуада Османова.

По сюжету, война изменила жизнь маленького бакинского двора – по соседству с его обитателями поселились тревога, страх, неизвестность… И незнакомая женщина, новая соседка, которая, на первый взгляд, никому не нравится. Но чуткость, доброта и умение сопереживать выдержат даже самые серьезные испытания. Выдержат войну и непонимание и могут понять, простить и принять «чужака». Повествование ведется от лица ребенка, что позволяет взглянуть на происходящее сквозь незамутненную взрослым опытом оптику, а также превращает этот рассказ – в историю взросления на фоне трагических и важных исторических событий.

Выступившие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд подчеркнули, что Максуд Ибрагимбеков является мастером слова, сыгравшим своей многогранной деятельностью заметную роль в обогащении азербайджанской художественной мысли. Как драматургу, сценаристу и режиссеру ему принадлежат большие заслуги в развитии азербайджанского кинематографа. Выразительное отображение национального колорита, привязанность к национальным обычаям и традициям, в частности описание самобытной бакинской среды, являются главными особенностями, характеризующими творчество Максуда Ибрагимбекова.

Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова поблагодарила организаторов и всех присутствующих за внимание к творчеству Максуда Ибрагимбекова. Она подчеркнула, что его имя и произведения продолжают жить, вдохновляя новое поколение.

На вечере также выступили художник-мультипликатор, режиссер и актер Гарри Бардин, киносценарист, актер и журналист Павел Финн, режиссер Турал Вагифоглу. Были продемонстрированы видеоролики о жизни и творчестве Максуда Ибрагимбекова, об открытии Центра его имени в Ичери Шехер, представлены книги писателя.

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