В Азербайджане увеличились поступления в банки через системы быстрых денежных переводов
На 1 июня текущего года в Азербайджане по системам быстрых денежных переводов было переведено более 40 млн манатов
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