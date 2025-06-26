В Азербайджане увеличились сборы и выплаты по страхованию жизни
Страхование жизни в Азербайджане демонстрирует стабильный рост как по сборам, так и по выплатам на фоне общего расширения страхового рынка.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB