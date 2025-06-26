АБР определил более 10 проектов для раскрытия полного потенциала Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) с целью полного раскрытия потенциала Среднего коридора при помощи конкретных инвестиционных проектов определил более 10 отдельных проектов на 2025–2028 годы на общую сумму не менее 3,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе панельных обсуждений, прошедших в рамках ежегодной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине.

«В дополнение к этому, в рамках развития Среднего коридора мы планируем реализовать проект по улучшению связности и пропускной способности в Стамбуле, который может включать строительство высокоскоростной железнодорожной линии и/или интеграцию железнодорожных путей через мост Явуз Султан Селим. Это станет частью линии Испартакуле – Черкезкёй, которая входит в более широкий план соединения Стамбула с болгарской границей», - отметил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.