Конституционные изменения в Армении - ключ к заключению мирного договора - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков призвал Армению привести свою Конституцию в соответствие с условиями предлагаемого мирного соглашения между странами, отметив, что именно противоречия в связи с Конституцией являются главным препятствием для его подписания, сообщает Trend.

В интервью изданию El Mundo Э.Амирбеков сказал, что все статьи были согласованы, однако подписанию соглашения мешает то, что в Конституции Армении есть положения, противоречащие содержанию мирного соглашения.

"Мы хотим, чтобы армянская сторона внесла поправки в свою Конституцию, чтобы привести ее в соответствие с буквой и духом соглашения", - подчеркнул он. По словам Э.Амирбекова, Азербайджан нацелен на устойчивый мир, который не будет подвержен реваншизму или новым изменениям позиции армянской стороны.

Он отметил, что отказ правительства Армении внести необходимые изменения вызывает в Баку сомнения в искренности заявленных намерений. "Отказ армянской стороны от конституционных поправок порождает у Азербайджана определённые сомнения относительно искренности её заявлений", - сказал представитель Президента.

Вместе с тем Э.Амирбеков констатировал прогресс в переговорном процессе: "Если оценивать всю проделанную работу, Армения и Азербайджан прошли большой путь. Поэтому мы надеемся, что армянская сторона проявит политическую волю для решения двух оставшихся вопросов".

Что касается сроков проведения конституционной реформы в Армении, Э.Амирбеков отметил: "Мы слышим, что в Армении планируют провести референдум по новой Конституции в следующем году, предположительно после выборов в июне 2026 года". При этом он добавил, что Азербайджан разделяет озабоченность тех, кто считает, что это слишком долгий срок.