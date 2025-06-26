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Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 26 июня 2025 17:27 (UTC +04:00)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Фото: Центр искусств "Хатаи"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие выставки по итогам конкурса "Мощь нашей армии" (Ordumuzun Qüdrəti), организованного Хатаинским отделением Главного управления молодежи и спорта города Баку, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи", приуроченного к 26 июня - Дню Вооружённых сил Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии выступили директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, завотделом гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов и руководитель Хатаинского отделения Главного управления молодежи и спорта города Баку Турал Ахадов.

Было отмечено, что реализация проекта направлена на воспитание подрастающего поколения в патриотическом духе. Из многочисленных работ, представленных на конкурс, для итоговой экспозиции было выбрано около 70 лучших произведений. Темы национального единства, мужества и преданности Родине стали центральной сюжетной линией экспозиции.

Выставка завершилась церемонией вручения благодарственных писем, сертификатов и памятных подарков.

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Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
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