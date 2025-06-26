Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие выставки по итогам конкурса "Мощь нашей армии" (Ordumuzun Qüdrəti), организованного Хатаинским отделением Главного управления молодежи и спорта города Баку, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи", приуроченного к 26 июня - Дню Вооружённых сил Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии выступили директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, завотделом гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов и руководитель Хатаинского отделения Главного управления молодежи и спорта города Баку Турал Ахадов.

Было отмечено, что реализация проекта направлена на воспитание подрастающего поколения в патриотическом духе. Из многочисленных работ, представленных на конкурс, для итоговой экспозиции было выбрано около 70 лучших произведений. Темы национального единства, мужества и преданности Родине стали центральной сюжетной линией экспозиции.

Выставка завершилась церемонией вручения благодарственных писем, сертификатов и памятных подарков.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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