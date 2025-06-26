Южный Кавказ обладает значительным потенциалом для стабильности и роста - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ обладает значительным потенциалом для стабильности и роста.

Как передает Trend, об этом в Мексике во время выступления в Институте имени Матильды Ромеро с лекцией перед студентами, членами дипломатического корпуса и почетными гостями сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

Он подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, который меняет традиционные альянсы и приводит к новым геополитическим конфигурациям - зачастую с сопутствующими конфликтами и напряженностью.

По его словам, Южный Кавказ благодаря своему стратегическому положению на стыке двух континентов и природным ресурсам, обладает значительным потенциалом для стабильности и роста.

«Наш регион сталкивается как с вызовами, так и с возможностями», — отметил он. Он указал на риски, связанные с геополитической конкуренцией, а также на необходимость диверсификации энергетических рынков.