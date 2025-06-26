В Кыргызстане прошел IV Агропромышленный форум тюркоязычных государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) прошел IV Агропромышленный форум тюркоязычных государств. Мероприятие было организовано в рамках 4-го Совещания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ). В форуме приняли участие представители правительств стран-членов и стран-наблюдателей организации, представители государственных учреждений и компаний, специализирующихся в сельскохозяйственной сфере.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, вице-премьер-министр Кыргызстана, министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, защите почв, водных ресурсов и биоразнообразия, а также адаптации к изменению климата. Он подчеркнул, что существует большой потенциал для увеличения товарооборота в сельскохозяйственном секторе между странами ОТГ.

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал участников мероприятия о реформах, проводимых в аграрном секторе Азербайджана, и будущих целях. Министр, обративший внимание на то, что аграрный сектор в стране освобожден от всех налогов, за исключением земельного налога, отметил, что в Азербайджане действуют мощные механизмы государственной поддержки в виде субсидий, кредитов и льгот для развития сельского хозяйства. Участники форума были проинформированы о том, что благодаря реализации крупных транснациональных транспортных проектов Азербайджан превратился в важный транзитно-логистический центр в Евразийском регионе.

Министр Меджнун Мамедов подчеркнул, что субъектам предпринимательства стран ОТГ следует и дальше расширять географию экспорта, используя инфраструктурные проекты и благоприятный инвестиционный климат: «Наша главная цель – постоянное повышение экономической мощи наших стран и обеспечение продовольственной безопасности на основе принципа государственно-частного партнерства».

Выступившие на форуме заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан и генеральный секретарь Союза торгово-промышленных палат Турции Адем Кула представили информацию о текущей ситуации в аграрном секторе и аграрном потенциале стран-членов организации.

IV Агропромышленный форум тюркских государств продолжил свою работу панельными сессиями. Представители государственных и бизнес-структур, участвовавшие в панельных сессиях, предоставили участникам мероприятия подробную информацию об экономическом и аграрном потенциале стран ОТГ, инвестиционных возможностях, реализуемых реформах и действующих проектах транспортной инфраструктуры.

На панельной сессии, посвященной теме «Сельскохозяйственное производство и торговля: от барьеров к бизнесу», обсуждались возможности сотрудничества в сфере аграрного производства, экспорта и инновационных подходов. На панельной сессии на тему «Развитие животноводства и охрана генетического наследия» были заслушаны доклады специалистов по сельскохозяйственной биотехнологии, селекции и охране редких пород животных. Участники форума также обсудили вопросы управления водными ресурсами в тюркском мире и важность эффективного использования водных ресурсов для сельского хозяйства.

Затем в рамках IV Агропромышленного форума тюркоязычных государств состоялись двусторонние встречи представителей компаний, специализирующихся в сельскохозяйственной сфере из стран-членов Организации тюркоязычных государств.