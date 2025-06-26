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Азербайджано-узбекский бизнес-форум состоится в Баку

Экономика Материалы 26 июня 2025 16:53 (UTC +04:00)
Азербайджано-узбекский бизнес-форум состоится в Баку
Фото: Офис президента Узбекистана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджано-узбекский бизнес-форум состоится 2 июля в Баку.

Как сообщает Trend, ожидается, что в ходе форума будет представлен экономический потенциал Азербайджана и Узбекистана, а также предоставлена информация о возможностях взаимных инвестиций.

Участники обсудят перспективные направления для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение переговоров между представителями государственных структур и деловых кругов (G2B), а также между предпринимателями обеих стран (B2B).

Организаторы отмечают, что форум станет эффективной площадкой для установления деловых связей, обмена опытом и обсуждения совместных проектов.

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