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Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане

Израиль Материалы 26 июня 2025 18:46 (UTC +04:00)
Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане
Фото: ВВС Израиля / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия нанесла новые удары по югу Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend.

Согласно информации, израильские военные нанесли новые удары по южным районам Ливана.

Сообщается, что целью операции было уничтожение двух боевиков, входящих в военное крыло группировки "Хезболлах".

В пресс-службе отметили, что первый удар был нанесён по окраине села Барашит, в результате чего был ликвидирован командир одного из подразделений элитных сил "Радван". В районе населённого пункта Бейт-Лиф был ликвидирован другой боевик организации.

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