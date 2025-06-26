Главы МИД Казахстана и Монголии отметили высокий уровень стратегического партнёрства

АСТАНА /Trend/ - Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению монгольской стороны прибыл с официальным визитом в Монголию, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Согласно информации, в рамках визита состоялась встреча c главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Сообщается, что стороны отметили высокий уровень стратегического партнёрства между Казахстаном и Монголией. Подчёркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное и межпарламентское взаимодействие.

«Сегодня казахско-монгольские отношения носят образцово дружеский характер. Между нами нет нерешённых вопросов. Это наш капитал, который мы должны использовать для укрепления доверия и устойчивого развития», – заявил Нуртлеу.