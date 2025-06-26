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По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)

Социум Материалы 26 июня 2025 16:59 (UTC +04:00)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
Фото: “Böyük Qayıdış” Gənclər Təşkilatı

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 26 июня, в День Вооружённых сил Азербайджана, в Бакинском стрелковом центре прошёл молодёжный турнир по стрельбе "Hədəf 12", организованный Молодёжной организацией Böyük Qayıdış при поддержке Фонда молодёжи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Соревнование проводится уже в четвёртый раз, и в этом году заявки на участие подали свыше 300 человек. По итогам отбора около 100 молодых людей были допущены к соревнованию.

Перед началом турнира участники прошли инструктаж у профессиональных тренеров по правилам обращения с оружием, точному прицеливанию и другим базовым навыкам. В соревнованиях приняли участие и ветераны Карабахской войны, выступившие в роли капитанов и инструкторов команд.

В двухэтапном турнире, в котором соревновались 15 команд, победила команда Fatehlər. Второе и третье места заняли команды Zərbə и Zəfər соответственно. Также был определён участник, показавший лучший индивидуальный результат.

На церемонии награждения победителей поздравили начальник отдела по работе с молодёжными организациями Фонда молодёжи Ордухан Гахраманзаде, генеральный директор Центра развития и карьеры молодёжи Азер Алиев и председатель организации Böyük Qayıdış Наиль Шукюров. Победителям были вручены кубки, медали, сертификаты и памятные подарки.

В рамках мероприятий, посвящённых Дню Вооружённых сил, также была организована экскурсия в Музей истории азербайджанской армии. Молодые люди осмотрели экспозицию под открытым небом, где представлены образцы военной техники различных родов войск, а также залы музея.

Сотрудники музея рассказали участникам об образцах вооружения, ответили на их многочисленные вопросы.

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По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
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