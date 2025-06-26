По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 26 июня, в День Вооружённых сил Азербайджана, в Бакинском стрелковом центре прошёл молодёжный турнир по стрельбе "Hədəf 12", организованный Молодёжной организацией Böyük Qayıdış при поддержке Фонда молодёжи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Соревнование проводится уже в четвёртый раз, и в этом году заявки на участие подали свыше 300 человек. По итогам отбора около 100 молодых людей были допущены к соревнованию.

Перед началом турнира участники прошли инструктаж у профессиональных тренеров по правилам обращения с оружием, точному прицеливанию и другим базовым навыкам. В соревнованиях приняли участие и ветераны Карабахской войны, выступившие в роли капитанов и инструкторов команд.

В двухэтапном турнире, в котором соревновались 15 команд, победила команда Fatehlər. Второе и третье места заняли команды Zərbə и Zəfər соответственно. Также был определён участник, показавший лучший индивидуальный результат.

На церемонии награждения победителей поздравили начальник отдела по работе с молодёжными организациями Фонда молодёжи Ордухан Гахраманзаде, генеральный директор Центра развития и карьеры молодёжи Азер Алиев и председатель организации Böyük Qayıdış Наиль Шукюров. Победителям были вручены кубки, медали, сертификаты и памятные подарки.

В рамках мероприятий, посвящённых Дню Вооружённых сил, также была организована экскурсия в Музей истории азербайджанской армии. Молодые люди осмотрели экспозицию под открытым небом, где представлены образцы военной техники различных родов войск, а также залы музея.

Сотрудники музея рассказали участникам об образцах вооружения, ответили на их многочисленные вопросы.

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