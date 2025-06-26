Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект парламента о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

По его словам, члены Совета стражей конституции рассмотрели проект парламента Ирана о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, и было решено, что этот проект не противоречит конституции.

Тахан Назиф отметил, что решение принято в ответ на нарушение суверенитета страны, включая атаки на мирные ядерные объекты Ирана со стороны Израиля и США, а также угрозы национальным интересам. Поэтому иранское правительство не может сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Иран может сотрудничать с агентством только в том случае, если будут гарантированы суверенитет Ирана, территориальная целостность и безопасность его ядерных объектов, а также будут признаны его права, изложенные в статье 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в частности, право на обогащение урана. Эти случаи будут определяться Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Парламент Ирана принял данный проект 25 июня.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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