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Назван объем произведенного в Азербайджане автобензина в январе-мае

Экономика Материалы 26 июня 2025 08:45 (UTC +04:00)
Назван объем произведенного в Азербайджане автобензина в январе-мае

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в Азербайджане было произведено 549,3 тысячи тонн автомобильного бензина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 65,7 тысячи тонн или 10,7 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было произведено 615 тысяч тонн автомобильного бензина.

По состоянию на 1 июня текущего года запасы готовой продукции составили 53,1 тысячи тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане за отчетный период составила 2,036 миллиарда манатов, что на 5,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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