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Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)

Политика Материалы 26 июня 2025 12:49 (UTC +04:00)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины образования Азербайджанской армии, руководство министерства обороны и другие должностные лица посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны.

"Руководство министерства возложило венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, были возложены цветы и почтена ее светлая память.

Затем в Парке Победы с участием почётного караула был возложен венок к монументу в честь Победы", - говорится в информации ведомства.

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Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
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