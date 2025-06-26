Опубликованы имена высокопоставленных командующих ВС Ирана, погибших в результате нападения Израиля

БАКУ /Trend/ - Названы имена 31 высокопоставленного командующего иранскими вооруженными силами, убитых в результате 12-дневной атаки Израилем Ирана.

Trend представляет список высокопоставленных военных чиновников, погибших в результате израильского военного авиаудара по Ирану:

начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Хусейн Багери

главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хусейн Салами

командующий центральным штабом "Расул-азам" генерал-майор Гуламали Рашид

командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Шадмани

генерал армии ВВС КСИР Амир Али Гаджизаде

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил по операциям генерал армии Мехди Раббани

заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил по безопасности генерал армии Гуламрза Мехраби

командующий центром боеприпасов министерства обороны генерал армии Амир Мозаффариния

начальник службы безопасности КСИР генерал армии Мохаммед Каземи

заместитель начальника службы безопасности КСИР генерал армии Мохсун Багери

заместитель начальника главного разведывательного управления штаба "Хатам аль-Анбия" генерал армии Мухаммед Джафар Асади

командующий представитель службы безопасности КСИР генерал армии Мохаммед Реза Насир Багбан

командующий силами противовоздушной обороны КСИР бригадный генерал Давуд Шейхиан

командир службы БПЛА сил противовоздушной обороны КСИР бригадный генерал Мохаммед Багир Тахирпур

начальник штаба командования КСИР бригадный генерал Масуд Шани

заместитель командующего ВВС КСИР по безопасности бригадный генерал Хосров Хасани

командующий ВВС КСИР по провинции Тегеран бригадный генерал Мансур Сафарпур

заместитель начальника службы БПЛА ВВС КСИР бригадный генерал Амир Пурчудаки

бригадный генерал Масуд Тайиб из командования ВВС КСИР

бригадный генерал Джавад Джирсара из командования ВВС КСИР

2-й заместитель начальника службы безопасности КСИР бригадный генерал Хасан Мохаггег

командующий "Палестинских войск" сил КСИР в Иерусалиме бригадный генерал Мохаммед Саид Изади

командир службы безопасности организации "Басидж" бригадный генерал Мохаммед Таки Юсифванд

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Муджтаба Кереми

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Акбар Энаяти

заместитель службы безопасности правоохранительных сил бригадный генерал Алирза Лотфи

командующий подразделением снабжения сил Кудса КСИР бригадный генерал Бехнам Шахрияри

заместитель начальника организации "Басидж" бригадный генерал Мейсам Резванпур

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Муджтаба Моинпур

советник командующего ВВС КСИР бригадный генерал Али Мохаммед Мададуллахи

заместитель начальника Юго-Западного регионального штаба Сухопутных войск армии бригадный генерал Аббас Нури.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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