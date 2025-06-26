В Ханкенди проходит военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В городе Ханкенди проходит военный марш по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, личный состав в сопровождении военного оркестра проходит маршем по центральным улицам города.

Патриотические песни и звуки победного марша создали праздничную атмосферу и вызвали большой интерес у местных жителей и гостей города. Граждане встречают марширующих по освобожденной от оккупации земле Ханкенди военнослужащих аплодисментами.

Праздничное шествие завершится на площади Победы.

Напомним, что 44-дневная Отечественная война началась 27 сентября 2020 года в ответ на провокации вооруженных сил Армении и завершилась в ночь с 9 на 10 ноября подписанием Арменией акта капитуляции, признавшей свое поражение. Эта победа ознаменовала освобождение оккупированных почти 30 лет территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана. За 44 дня армия Азербайджана освободила более 300 сел, поселков и городов, включая Шушу. В ходе Второй Карабахской войны около 3 тысяч азербайджанских военнослужащих и 93 мирных жителя стали шехидами, тысячи солдат, офицеров и гражданских были ранены.

В третью годовщину Победы - в ночь с 19 на 20 сентября 2023 года - были проведены локальные антитеррористические мероприятия против сепаратистских и незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе. Операция продолжалась около 23 часов и завершилась полным восстановлением государственного суверенитета Азербайджана над всей своей территорией.

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