В Азербайджане в мае вырос объем операций в системе расчетов в реальном времени
В мае в Азербайджане зафиксирован рост объема и количества операций, проведенных в системе межбанковских расчетов AZIPS.
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