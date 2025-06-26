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Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился с визитом в Турцию

Политика Материалы 26 июня 2025 15:40 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился с визитом в Турцию

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Метина Гюрака.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Согласно программе визита, сначала азербайджанская делегация примет участие в международных учениях «Защитник мира – 2025» в Стамбуле, а затем — в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в рамках международных учений «Анатолийский орёл – 2025» в городе Конья.

Отметим, что в рамках визита также запланирована встреча генерал-полковника Керима Велиева с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

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