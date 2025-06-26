Зангезурский коридор может положить конец изоляции Армении - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков призвал Ереван к выполнению условий соглашения о прекращении огня от 2020 года, в том числе положений, касающихся Зангезурского коридора.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

"Мы ожидаем от Армении выполнения тех обязательств, которые она уже взяла на себя по этому вопросу в 2020 году", - сказал Амирбеков. По его словам, одним из ключевых пунктов является обеспечение беспрепятственного сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через Зангезурский коридор.

"Беспрепятственный доступ предполагает, что на протяжении 43 километров этого маршрута не должно быть никаких преград для транзита из одной части Азербайджана в другую", - пояснил он.

Э.Амирбеков также обратил внимание на текущее положение Армении, назвав его изоляционным. "Вся критически важная инфраструктура - будь то трубопроводы или железные дороги - обходит территорию Армении. Границы страны с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Открыты только направления в Иран и Грузию", - сказал он.

По словам дипломата, при соблюдении достигнутых договоренностей Армения могла бы превратиться в транзитную страну и тем самым положить конец своей региональной изоляции. "Если Армения выполнит свои обязательства, она сможет стать частью восточно-западных и западно-восточных транспортных коридоров", - подчеркнул он.