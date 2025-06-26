К 80-летию Амалии Панаховой: Хуршидбану Натаван в центре духовной жизни Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь 80-летия со дня рождения великой актрисы, народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", основателя Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой (15.06.1945 – 8.11. 2018) в Центре культуры СГБ Азербайджана состоялся показ спектакля "Хан гызы", сообщает Trend Life.

Имя Амалии Панаховой является одним из символов азербайджанского искусства, женской силы и национального духа. А постановка - это не просто спектакль, а путешествие во времени, торжество духа, воплощённого в образе дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира, поэтессы и общественного деятеля Хуршидбану Натаван.

Выступившие народный артист, кинорежиссёр и актер Абдул Махмудбеков, заслуженный деятель искусств, полковник ВС Азербайджана Абдулла Гурбани рассказали о творческом пути Амалии Панаховой, её патриотизме, о значительном вкладе в развитие театра и кино в Азербайджане. Заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, обращаясь к публике в поэтической форме, поделился своими мыслями о творчестве Амалии Панаховой и посвятил её памяти стихотворение "Xatirədir", которое она особенно любила.

А потом - открылся занавес, и на сцене ожила эпоха.

Пьеса народного писателя Ильяса Эфендиева "Хуршидбану Натаван" считается одним из самых ценных произведений на историческую тему, перекликающихся с современной жизнью. Как в пьесе, так и в спектакле драматический конфликт во многом строится вокруг судьбы Натаван.

В 1981 году на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра режиссёр Марахим Фарзалибеков поставил одноимённый спектакль по этой пьесе. Роль Натаван в постановке исполнила Амалия Панахова. Образ Хуршидбану Натаван, впервые воплощённый на азербайджанской сцене Амалией Панаховой, вписан в историю театра золотыми буквами. Она представила героиню не только как поэтессу, но и как личность с твёрдыми политическими взглядами, женщину, способную бороться с несовершенствами своего времени. Это сценическое воплощение оставило глубокий след в памяти зрителей. В те годы актриса также участвовала в Днях поэзии Натаван в городе Шуша.

Автором и режиссёром новой постановки вновь выступил народный артист Марахим Фарзалибеков. В обновлённой версии спектакля Натаван оживает в исполнении актрисы Ульвии Рза. Рядом с ней - целая плеяда талантов: Турал Ахмед, Исмаил Атакшиев, Рашад Кесеменли, Тогрул Рза, Ахмед Салахов, Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тезягюль Мамедова, Зульфия Мамедова, Айнур Аббасова, Гюнель Гамидова, Азиза Гашимова. Вместе они воссоздали на сцене эпоху, в которой поэзия звучала из уст ханской дочери, а "Меджлиси-унс" стал центром духовной жизни Карабаха.

Постановка погружает в детали: в зале ханского дворца, среди изысканных бесед и драматических моментов, звучат стихи Натаван. И всё это - в декорациях, костюмах, музыке и свете, за которыми стоит слаженная творческая команда: художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, музыкальный руководитель - заслуженный работник культуры Назим Абидов, светооператор Тарлан Алескерли, заведующая костюмерным цехом Лейла Акперова, консультант по арузу Фирудин Гурбансой, дизайнер Эльнур Эхтирамоглу.

А в финале - момент, от которого перехватило дыхание. На экране появляется сама Амалия Панахова. Её взгляд - как вызов времени, её голос - как песня души, её монолог - клятва любви к Азербайджану. Зал аплодировал стоя: не только спектаклю, но и великой актрисе Амалии Панаховой, навсегда оставшейся в памяти в образе своей героини - Хуршидбану Натаван.

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