Сборы и выплаты по кредитному страхованию в Азербайджане сократились в январе-мае
Кредитное страхование в Азербайджане показало снижение как по сборам, так и по выплатам на фоне общего роста страхового рынка.
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