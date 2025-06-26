АБР об интеграции климатической устойчивости и цифровых инноваций в инфраструктуру Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Цифровые технологии играют ключевую роль в улучшении координации и коммуникации вдоль Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе панельных обсуждений, прошедших в рамках ежегодной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине.

Он отметил, что АБР уделяет приоритетное внимание инвестициям в устойчивое развитие портов и морских перевозок, продвигая внедрение энергоэффективных технологий.

«На Каспийском море расположены как крупные, так и мелкие порты, играющие важную роль в экономике прибрежных государств. При этом порты особенно уязвимы к изменениям уровня воды. С начала 1990-х годов уровень Каспийского моря снизился на 2 метра, а к концу столетия, по прогнозам, может сократиться еще на 9–18 метров, что приведет к исчезновению северного бассейна. АБР осознает серьезность этой проблемы и необходимость адаптивного проектирования портов, судоходных каналов и торговых судов, а также важность гармонизации политики и сотрудничества в целях смягчения последствий снижения уровня воды и адаптации к изменениям климата», - отметил Жуков.

Он подчеркнул, что структура многих экономик вдоль коридора обусловливает широкое использование автотранспорта — переход на железные дороги не всегда возможен или экономически оправдан.

«Это негативно сказывается на объемах выбросов от транспортного сектора на данном маршруте. Для решения этой проблемы в проекты автотранспортной инфраструктуры, планируемые АБР, будут интегрированы климатически ориентированные технологии и логистические решения, направленные на снижение выбросов», - добавил он.

По словам Жукова, цифровые технологии являются центральным элементом для повышения координации и взаимодействия в рамках Среднего коридора. Внедрение совместимых цифровых платформ для отслеживания и управления грузами позволит участникам логистической цепочки обмениваться данными в режиме реального времени, улучшая координацию между различными видами транспорта и операторами.

«Это не только повышает эффективность, но и усиливает прозрачность и подотчетность в логистических цепочках. Отслеживание в реальном времени позволяет оперативно получать информацию о статусе грузов, что снижает задержки и устраняет расхождения», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, важным элементом является стандартизация электронной документации.

«Гармонизация торговых и таможенных документов между странами коридора упростит процедуры и снизит административную нагрузку. Универсальное признание таких документов обеспечит более бесперебойное пересечение границ, снизит количество ошибок, повысит надежность всей цепочки поставок и сократит издержки», - заключил Жуков.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.