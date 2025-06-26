Кыргызстан укрепляет позиции в Юго-Восточной Азии - итоги визита Президента Садыра Жапарова в Малайзию

БАКУ /Trend/ - 25 июня 2025 года Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Малайзию - это первый визит главы Кыргызстана в эту страну за последние 30 лет, сообщает Trend.

Он стал логическим продолжением встречи, состоявшейся в мае прошлого года в Бишкеке, когда Кыргызстан посетил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Визит Жапарова стал значимым событием в развитии двусторонних отношений и четко обозначил: Бишкек и Куала-Лумпур намерены вывести сотрудничество на новый уровень.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества в направлении стратегического партнерства. Этот шаг подтверждает, что обе страны заинтересованы в совместной работе в условиях меняющейся глобальной экономики.

Экономические связи между странами также набирают обороты. За первые четыре месяца 2025 года двусторонний товарооборот увеличился почти в шесть раз и достиг 9,4 миллиона долларов. Особенно впечатляет рост экспорта из Кыргызстана - в 120 раз, с 44 тысяч до 5,3 миллиона долларов. Единственная статья - золото: около 50 килограммов было отправлено в Малайзию. В то же время импорт из Малайзии вырос в 2,6 раза и составил 4,1 миллиона долларов.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено энергетике - одной из ключевых отраслей для Кыргызстана. Страна активно развивает гидроэнергетику и предложила Малайзии присоединиться к строительству как крупных, так и малых гидроэлектростанций. Особое значение для Кыргызстана имеет проект Камбар-Атинской ГЭС-1 на реке Нарын, потенциально одной из крупнейших ГЭС в Центральной Азии с установленной мощностью 1860 мегаватт.

Учитывая, что на сегодняшний день более 90 процентов электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях, а до 2030 года планируется запуск около 50 малых ГЭС, опыт Малайзии в сфере "зеленой" энергетики может помочь Кыргызстану достичь собственных целей. Малайзия, в свою очередь, реализует свою стратегию экологического энергетического перехода, принятую в 2023 году. В центре внимания находятся развитие возобновляемых источников энергии, устойчивость и доступность энергоснабжения. Интересы двух стран в этом вопросе совпадают, что создаёт благоприятную почву для совместных проектов.

Туризм также стал важной темой переговоров. Кыргызстан предложил Малайзии совместно развивать гостиничную инфраструктуру. В сфере туризма обе страны имеют большой потенциал. Бишкек готов предложить туристам живописные горные пейзажи и природные маршруты, которые становятся все популярнее. Малайзия же может поделиться опытом в медицинском туризме и курортной сфере.

Отдельно стороны обсудили развитие халал-индустрии - от создания халал-парков и экспорта кыргызской продукции (мед, мясо, орехи) до сертификации и обмена опытом. Это направление обещает не только укрепить экономические связи, но и повысить уровень доверия между странами.

Кроме того, обе страны демонстрируют уверенный экономический рост - еще один фактор, который сближает их. В первом квартале 2025 года экономика Малайзии выросла на 4,4 процента за счет внутреннего спроса, инвестиций, экспорта электроники и туризма. Кыргызстан показывает ещё более впечатляющие темпы: ВВП за январь - май увеличился на 12,3 процента. По итогам года Евразийский банк развития прогнозирует рост на уровне 10 процентов - это лучший показатель в Центральной Азии.

Стабильная и развивающаяся экономика делает обе страны не только более устойчивыми к внешним вызовам, но и открывает новые горизонты для взаимовыгодного партнёрства. В ходе визита был подписан пакет соглашений в сферах туризма, здравоохранения, цифровых технологий и молодежной политики.

Важным элементом визита стали встречи Президента Жапарова с председателем Сената (верхняя палата) Малайзии Авангом Беми Авангом Али Басахом и спикером Палаты представителей (нижняя палата) парламента Малайзии Джохари бин Абдулом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентских связей.

Представители Малайзии выразили заинтересованность в системном диалоге, обмене опытом и повышении институционального потенциала парламентов, включая цифровизацию и электронное голосование. Жапаров подчеркнул важность углубления традиционных дружественных отношений, основанных на взаимопонимании и доверии, и отметил создание депутатской группы дружбы в парламенте Кыргызстана как знак заинтересованности в укреплении связей.

Он также пригласил малайзийских парламентариев принять участие в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Кыргызстана в 2026 году и пригласил их с ответным визитом в Бишкек. Эти контакты придали новый импульс развитию межпарламентского диалога и укреплению политического сотрудничества между странами.

Также глава государства провёл встречу с представителями бизнес-кругов Малайзии. Во встрече приняли участие представители более 50 крупных компаний Малайзии, а также министерств и ведомств.

“Кыргызстан – это страна новых возможностей, открытая для всего мира. Уверен, что наше сотрудничество с Малайзией станет примером успешного партнёрства, основанного на взаимном уважении, прочном доверии и стремлении к устойчивому развитию”, - сказал Жапаров на встрече с бизнес-сообществом.

В завершение мероприятия в присутствии Жапарова были подписаны несколько важных документов. Среди них - меморандум о совместной работе между Государственным учреждением «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана и компанией «AviaDinamika» по привлечению инвестиций для строительства мясного халал-парка в Кыргызстане. Также подписаны меморандум о сотрудничестве и договор купли-продажи аффинированного золота между ОАО «Кыргызалтын» и компанией «Public Gold Marketing Sdn. Bhd.», меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и компанией «CitaGlobal Berhad».

Кроме того, были заключены меморандум о сотрудничестве в развитии халал-индустрии между Центром развития халал-индустрии и компанией «PLATINUM GREENHAVEN (M) SDN BHD», а также меморандум о взаимопонимании и обмен письмами о намерениях между городами Бишкек и Куала-Лумпур.

Теперь главная задача - перейти к реализации достигнутых договоренностей. Планы для этого уже обозначены: Президент Жапаров пригласил премьер-министра Малайзии с ответным визитом в Кыргызстан. Укрепляющееся сотрудничество между двумя странами набирает динамику и имеет все шансы перерасти в устойчивое и взаимовыгодное партнерство.

Таким образом, визит Жапарова в Малайзию стал важным шагом не только в укреплении экономического сотрудничества, но и в развитии политического диалога. Подписанные соглашения, рост торговли, обсуждение совместных проектов и активизация межпарламентских связей показывают, что отношения между Кыргызстаном и Малайзией переходят на новый уровень взаимодействия.