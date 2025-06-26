Президент Казахстана рассказал о работе по запуску суперкомпьютера

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане в ближайшее время будет запущен суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью.

Как передает Trend, об этом в ходе выступления на пленарной сессии Евразийского экономического форума «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», которая состоялась в Минске сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сказал, что его ресурсы будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач.

"В Казахстане создан Совет по развитию искусственного интеллекта, планируется принятие профильного закона. Эти шаги нацелены на формирование в нашей стране прочной институциональной основы для применения искусственного интеллекта", – сказал он.