Иран наращивает кредитование сельскохозяйственного сектора
Объём кредитов, выданных иранскими банками сельскохозяйственному сектору, увеличился на 20,8 процента за два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года)
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB