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Азербайджан
Происшествия
В Ясамальском районе Баку произошел взрыв (ВИДЕО)
Происшествия
Материалы
26 июня 2025 23:40 (UTC +04:00)
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Новости
БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе Баку произошел взрыв.
Лента
Лента новостей
Министерство оборонной промышленности опровергло информацию о взрыве на заводе в Баку
23:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Ясамальском районе Баку произошел взрыв (ВИДЕО)
23:40 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Южный Кавказ обладает значительным потенциалом для стабильности и роста - Эльчин Амирбеков
23:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством направил письмо протеста членам парламента этой страны
23:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Главы МИД Ирана и Туркменистана провели телефонный разговор
22:56 (UTC+04)
Иран
Материалы
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей в первый день чемпионата Европы
22:08 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Казахстана рассказал о работе по запуску суперкомпьютера
21:52 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Объем взаимной торговли между ЕАЭС и Казахстаном достиг рекордного значения - Токаев
21:28 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Кыргызстане прошел IV Агропромышленный форум тюркоязычных государств (ФОТО)
20:56 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Главы МИД Казахстана и Монголии отметили высокий уровень стратегического партнёрства
20:39 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Актау установили памятник в честь погибших при крушении самолета AZAL
20:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
Перед ударами США уран с ядерных объектов Ирана не вывозился - Трамп
19:37 (UTC+04)
США
Материалы
Оcновной целью турнира является создание единой футбольной команды - Гасан Гасанов, член оргкомитета турнира за Кубок Западного Азербайджана (ФОТО)
19:00 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Израильская армия ликвидировала двух членов "Хезболлах" в Ливане
18:46 (UTC+04)
Израиль
Материалы
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
18:21 (UTC+04)
Общество
Материалы
Произведения Хадиджи Зейналовой исполнены в рамках международного проекта (ФОТО)
17:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Кыргызстане прошел первый Межкультурный молодежный лагерь (ФОТО)
17:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
Состоялось открытие выставки, посвященной Дню Вооружённых сил Азербайджана (ФОТО)
17:27 (UTC+04)
Культура
Материалы
В Москве прошел вечер памяти Максуда Ибрагимбекова - представлен спектакль "Фисташковое дерево" (ФОТО)
17:11 (UTC+04)
Культура
Материалы
По случаю Дня Вооружённых сил Азербайджана состоялся турнир по стрельбе "Hədəf 12" (ФОТО)
16:59 (UTC+04)
Социум
Материалы
Азербайджано-узбекский бизнес-форум состоится в Баку
16:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Агарагим Гулиев удостоен высокой награды на международном конкурсе в Париже
16:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане увеличились поступления в банки через системы быстрых денежных переводов
16:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем денежных переводов из Азербайджана в Италию
16:24 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане увеличилось производство этилового спирта
16:20 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане выросло производство ноутбуков и настольных компьютеров
16:13 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Конституционные изменения в Армении - ключ к заключению мирного договора - Эльчин Амирбеков
16:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЗАО “AzerGold” и Агентство развития медиа организовали очередной тренинг и медиатур для журналистов (ФОТО/ВИДЕО)
16:01 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Зангезурский коридор может положить конец изоляции Армении - Эльчин Амирбеков
15:58 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Иран никогда не сдастся - Хаменеи
15:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился с визитом в Турцию
15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Чем запомнился визит делегации Азербайджана в Хорватию – B2B, креативная индустрия, джаз (ФОТО)
15:25 (UTC+04)
Социум
Материалы
Назван объем операций в Азербайджане, совершенных через Межбанковский карточный центр
15:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Хаменеи объявил о победе Ирана над США
15:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Количество операций по системе мгновенных платежей в Азербайджане возросло
15:05 (UTC+04)
Экономика
Материалы
К 80-летию Амалии Панаховой: Хуршидбану Натаван в центре духовной жизни Карабаха (ФОТО)
15:02 (UTC+04)
Культура
Материалы
Посольство США в Азербайджане рекомендует соискателям некоторых виз сделать соцсети общедоступными
15:01 (UTC+04)
Общество
Материалы
В День Вооруженных сил Азербайджана руководство Минобороны посетило госпиталь (ФОТО)
14:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
Кыргызстан укрепляет позиции в Юго-Восточной Азии - итоги визита Президента Садыра Жапарова в Малайзию
14:50 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
14:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Хаменеи поздравил иранский народ
14:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Опубликованы имена высокопоставленных командующих ВС Ирана, погибших в результате нападения Израиля
14:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил
13:32 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан планирует увеличить долю ВИЭ до 43% к 2035 году - министр
13:17 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Казахстане произошел взрыв на маслозаводе, есть пострадавшие
13:03 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Китайские компании построят в Азербайджане ветряные и солнечные электростанции
12:59 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Руководство Минобороны Азербайджана посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы (ФОТО)
12:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан и China Datang подписали меморандум по "зеленому энергетическому коридору"
12:31 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
АБР об интеграции климатической устойчивости и цифровых инноваций в инфраструктуру Среднего коридора
12:13 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью граждан Ирана
12:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев пригласил Пезешкиана на саммит ОЭС, который пройдет в Азербайджане
12:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Средний коридор может превратиться в один из ключевых торговых маршрутов между Китаем и Европой – АБР
11:56 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Назван объем операций через клиринговую систему расчётов по мелким платежам за май в Азербайджане
11:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
КСИР объявил о задержании 26 шпионов в Иране
11:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом
11:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане в мае вырос объем операций в системе расчетов в реальном времени
11:32 (UTC+04)
Экономика
Материалы
АБР предлагает меры по снижению стоимости грузоперевозок через Средний коридор
11:29 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
В Азербайджане зафиксирован рост в сегменте non-life страхования
11:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
АБР определил более 10 проектов для раскрытия полного потенциала Среднего коридора
10:59 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос
10:56 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Ханкенди прошел военный марш по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
10:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане увеличились сборы и выплаты по страхованию жизни
10:48 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Баку становится логистическим центром Евразии
10:39 (UTC+04)
Политика
Аналитика
АБР намерен преобразовать Средний коридор в экономический коридор - Евгений Жуков
10:38 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Сборы и выплаты по кредитному страхованию в Азербайджане сократились в январе-мае
10:28 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана в стране прошел марш военнослужащих (ФОТО)
10:16 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
09:51 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Страховой рынок Азербайджана вырос за январь-май
09:40 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил (ФОТО)
09:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем произведенного в Азербайджане автобензина в январе-мае
08:45 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане
07:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Кыргызстане фиксируется рост промышленного производства
06:38 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
IFC поддерживает выпуск первых облигаций устойчивого развития в Кыргызстане
05:41 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Грузоперевозки в Таджикистане возросли
04:35 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
"EgyptAir" возобновляет рейсы в Амман и Бейрут
03:26 (UTC+04)
В мире
Материалы
Иран возобновил работу аэропортов на востоке страны
02:22 (UTC+04)
Иран
Материалы
МВФ прогнозирует устойчивый экономический рост Узбекистана
01:00 (UTC+04)
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Материалы
В Азербайджане отмечается День Вооруженных сил
00:05 (UTC+04)
Политика
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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил (ФОТО/ВИДЕО)
00:02 (UTC+04)
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Переговоры по истребителям "Eurofighter" продвигаются успешно - Эрдоган
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Принято итоговое заявление конференции, посвященной острову Гваделупа
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Увеличился объем вкладов в банки Карабаха и Восточного Зангезура
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Уточнены условия использования солнечных панелей физлицами и компаниями в Азербайджане
25 июня 16:49 (UTC+04)
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В Азербайджане 50% НДС, уплаченного за услуги в сфере культуры, будет возвращаться потребителям
25 июня 16:25 (UTC+04)
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Вальс, классика… Гармония культурного наследия Австрии и Азербайджана в Вене (ФОТО)
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В Иране восстановлен доступ к интернету - министр
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Иран продлил запрет на авиаперелеты
25 июня 16:15 (UTC+04)
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Материалы
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы эффективности налогообложения в сфере добычи газа
25 июня 16:10 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Увеличились объемы кредитных вложений в Карабах и Восточный Зангезур
25 июня 16:06 (UTC+04)
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В Азербайджане будут выставлены на аукцион три месторождения полезных ископаемых
25 июня 16:02 (UTC+04)
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