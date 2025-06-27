В министерстве культуры прокомментировали взрыв на складе киностудии в Баку

БАКУ /Trend/ - 26 июня произошел взрыв на складе, расположенном за киностудией «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, которая долгое время не использовалась.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и министерства культуры.

В настоящее время ведутся следственные действия для установления точных причин инцидента. Министерство культуры, МЧС и другие соответствующие ведомства принимают меры безопасности, на место направлены технические специалисты.

Дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления из официальных источников.