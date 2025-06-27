Сборная Азербайджана по борьбе стала победителем чемпионата Европы U-15

БАКУ /Trend/ – В итальянском городе Каорле продолжается первенство Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 15 лет.

Как передает Trend, завершились финальные поединки в соревнованиях по вольной борьбе.

Результаты азербайджанских борцов:

38 кг

Джаваншир Сулейманов в финале уступил россиянину Абдулле Алмазову со счетом 0:10 и стал серебряным призером.

41 кг

Хюсейн Рзазаде в упорной борьбе победил россиянина Никиту Кондрашова со счетом 7:6 и стал чемпионом Европы.

44 кг

Ибрагим Гасанов, победитель прошлого года в категории до 41 кг, не смог повторить успех в более тяжелом весе, уступив в финале россиянину Кириллу Кондрашову (0:8) и завоевав серебро.

48 кг

Акбер Аскеров проиграл финал россиянину Амиру Даурову с минимальным счетом 4:5 и занял второе место. Другой представитель Азербайджана в этом весе Тунар Султанзаде уступил в поединке за бронзу грузину Деметре Мортуладзе – также 4:5.

57 кг

Мурад Гусейнов проиграл россиянину Абдулу Исаеву (0:10) в борьбе за бронзу, а Эльджан Гасанов уступил украинцу Виктору Караю (4:7).

62 кг

Мехти Гасанов проиграл финал румыну Иштвану Нади по принципу последнего взятого балла (2:2) и стал серебряным призером.

68 кг

Хейал Шюкюрлу победил армянского борца Шахена Мартиросяна со счетом 7:4 и завоевал бронзовую медаль.

85 кг

Эльгун Керимли одержал волевую победу в финале над грузином Мате Ониани – 11:9, став вторым чемпионом Европы в составе команды.

По итогам чемпионата сборная Азербайджана заняла первое место в командном зачете, набрав рекордные 161 очко, что стало новым достижением для азербайджанской вольной борьбы в этой возрастной категории. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году и составлял 145 очков.

Азербайджанская команда уверенно обошла занявшую второе место сборную Армении (114 очков) и Украину (91 очко), которая замкнула тройку лидеров.