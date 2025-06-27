Узбекистан и Япония обсудили сотрудничество в сфере развития частного сектора (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - 26 июня в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча заместителя министра Шохруха Гуламова с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во главе со старшим директором Группы развития частного сектора Департамента экономического развития Окумото Ясуйо, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления двустороннего сотрудничества в контексте развития частного сектора, человеческого капитала и поддержки совместных инициатив.

Подчеркнут значительный вклад Узбекско-японского центра (UJC) в подготовку кадров, проведение бизнес-курсов, культурно-образовательный обмен и продвижение предпринимательских навыков среди молодёжи. Рассматривались пути дальнейшего укрепления UJC, включая модернизацию учебной базы и разработку новых совместных программ.

По итогам переговоров был подписан Протокол между Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан по вопросам японского технического сотрудничества в рамках проекта «Развитие потенциала предпринимателей и установление деловых связей через Узбекско-японский центр развития человеческих ресурсов (Фаза 3)».