Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в оборонной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев вместе с возглавляемой им делегацией понаблюдал за международными учениями «Защитник мира – 2025», проходящими в городе Стамбул.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Затем начальник Генерального штаба азербайджанской армии прибыл в город Конья, где принял участие в Дне высокопоставленного наблюдателя в ходе международных учений «Анатолийский орёл – 2025». Гостям была представлена подробная информация о процессе планирования учений, сценарии, целях и последовательности выполнения задач. В учениях «Анатолийский орёл – 2025» задействованы группа пилотов и технического персонала, а также авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник Керим Велиев провёл встречи с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, начальником Генерального штаба Вооружённых сил генералом армии Метином Гюраком и ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афйонджу. В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, основанного на взаимном доверии и поддержке. Было отмечено, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией опирается на дружественные и братские отношения.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и расширении сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в информации ведомства.

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