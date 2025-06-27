Киностудия "Азербайджанфильм" распространила заявление в связи со вчерашним взрывом на ее территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы продолжает свою деятельность в штатном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на информацию киностудии.

Отмечается, что 26 июня на территории киностудии произошёл взрыв на складе, который длительное время не использовался.

"На месте происшествия работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и министерства культуры. Проводится расследование с целью установления причин произошедшего. Минкульт, МЧС и другие соответствующие структуры принимают меры безопасности, к работам на территории привлечены технические эксперты. Здание киностудии "Азербайджанфильм" не пострадало, жертв и пострадавших нет.

После расследования произошедшего общественности будет предоставлена официальная информация. Киностудия продолжает свою деятельность в штатном режиме. В павильонах устанавливаются декорации, связанные со съемками, проводятся кастинги. В настоящее время продолжаются съемки фильма режиссера Вагифа Мустафаева "Молла Насреддин - друг моих трудных дней" ("Molla Nəsrəddin - çətin günlərimin dostu"). Устанавливаются декорации для следующих съемочных дней. В проекте фильма участвуют также пять тюркоязычных стран: Турция, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Другой фильм, подготовка к съемкам которого идет в киностудии - детский фильм режиссера Эльхана Джафарова. Картина снимается при поддержке министерства культуры Азербайджана. В настоящее время в помещениях киностудии проходят кастинги, а в малом павильоне возводятся декорации. Съемки фильма начнутся в августе", - говорится в сообщении киностудии.

Отметим, что вчера ночью на складе пиротехники киностудии произошел взрыв.

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