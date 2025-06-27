Метафизическое "путешествие головы" Цицианова – уникальная премьера в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся общественный просмотр спектакля "Голова" (Baş), поставленного по одноимённому роману народного писателя Эльчина, сообщает Trend Life.

Писатель касается сложнейших коллизий и исторических событий, разворачивавшихся с участием России на Южном Кавказе на рубеже XVIII-XIX веков. Это скорее философское, нежели документально-историческое произведение ставит во главу угла нравственные вопросы: добра и зла, страдания и сострадания, соотношения личного и государственного, человеческой ответственности за свои поступки и слова, драмы взаимного недопонимания.

Спектакль поставлен в жанре историко-метафизической драмы. Он повествует о вторжении имперских войск под командованием генерала Цицианова на Южный Кавказ. Основу сюжета составляет казнь Цицианова в Баку, отрубленная голова которого была отправлена Фатали-шаху Каджару, и последовавшие за этим напряжённые события.

Метафизическое "путешествие головы" Цицианова охватывает широкую географию - ханства Азербайджана, грузинские княжества, Российскую империю и двор Каджаров. Драматургия постановки предлагает оригинальное и нестандартное осмысление истории, разворачивающейся на этих землях.

Главной художественной задачей режиссёра стало стремление отразить внутренний мир восточного человека в момент исторической драмы. Психологические портреты героев раскрывают, как проявляет себя человек перед лицом внешней силы в решающие моменты выбора и судьбоносных решений.

Режиссёр-постановщик и автор сценической версии - заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, сценография - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по костюмам - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, композитор - Азер Гаджиаскерли, помощники режиссёра - Джейран Башаран и Нярмин Гасанова.

В ролях - народные артисты Рафиг Азимов (Молла Музаффар ага), Гаджи Исмаилов (Мюнши Мешади Гасан ага), Кязым Абдуллаев (Гусейнгули хан), заслуженные артисты Физули Гусейнов (Князь Цицианов), Вяфа Рзаева (Императрица Мария), Эльнар Гараев (Махмуд бей), Анар Гейбатов (Дилмандж Шериф бей), Ровшан Керимдухт (Фатали шах), Кязым Гасангулиев (Гаджи Мухтар), Эльхан Гулиев (Хамдулла), Эльшан Рустамов (Иван Петрович Лазарев), Матлаб Абдуллаев (Полковник фон Гренвальд), Айшад Мамедов (Мирза Мухаммед Акбари), актёры Эльчин Эфенди (Джавад хан), Рустам Рустамов (Ибрагим хан), Джумшуд Зейналов (Хаджа Абдул Рахман), Джавидан Новруз (Гурд Керим), Турал Ибрагимов (Аббас Мирза), Назрин Абдуллаева (Дочь пастуха), Гюнеш Текин (Агабейим ага), Вюсал Мустафаев (Вахтанг Поцихашвили), Лала Сулейманова (Маркиза Наталья де Лафонже), Ляман Иманова (Хюрю ханым), Эльсевер Рагимов (Подполковник Эристов), Эльчин Нуралиев (Подполковник Павлов), Алиулла Велиев (Майор Лисаневич), Кянан Гусейнов (Пастух), Мухума Шахов (Лешгерневис Рза), Ряван Самедов (Всадник), Руфат Ахмедов (Амир Хамза), Турал Рзаев (Стражник двора Каджаров).

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