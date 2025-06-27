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Президенты Узбекистана и России провели встречу на полях саммита ЕАЭС

Узбекистан Материалы 27 июня 2025 20:50 (UTC +04:00)
Президенты Узбекистана и России провели встречу на полях саммита ЕАЭС
Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 27 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в городе Минске, передает Trend.

Были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Важное внимание уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

С удовлетворением отмечена проводимая совместная работа по обеспечению динамики показателей взаимного товарооборота, продвижению приоритетных проектов кооперации, поддержанию продуктивных контактов регионов и интенсивного культурно-гуманитарного обмена.

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