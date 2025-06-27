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Названо количество пассажиров, перевезенных из Баку в регионы страны за последние два дня

Общество Материалы 27 июня 2025 14:43 (UTC +04:00)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - 25-26 июня из Баку в регионы страны было перевезено 16 485 пассажиров.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что из Бакинского международного автовокзального комплекса по различным направлениям было выполнено 513 рейсов. Если в обычные дни осуществляется около 200 рейсов, то за два дня было выполнено дополнительно 113 рейсов.

Более 33 процентов пассажиров приобрели билеты через портал "biletim.az".

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