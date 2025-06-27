Генпрокуратура об ущербе от взрыва на территории киностудии "Азербайджанфильм"

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление об ущербе, нанесенном в результате взрыва, сопровождавшегося пожаром, на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в ходе первоначального расследования установлено, что на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошёл взрыв с последующим пожаром в складском помещении с пиротехническими средствами, предназначенными для создания эффектов взрыва, огня, выстрелов и дыма при производстве фильмов, в результате чего разрушено упомянутое одноэтажное здание.

Сообщается, что были повреждены окна административного здания киностудии, а также некоторых квартир в расположенном поблизости жилом доме. В результате происшествия пострадавших нет.

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