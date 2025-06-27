Президент Ильхам Алиев: Распространяется основанная на слухах и лжи информация с целью навредить азербайджано-иранским отношениям

БАКУ /Trend/ - В связи с напряженностью между Ираном и Израилем некоторые круги и представители медиа распространяют основанную на слухах и лжи информацию с целью навредить азербайджано-иранским отношениям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Моджтабы Демирчилу.

Отметив, что Азербайджан был одной из первых стран, высказавших свою позицию в связи с конфликтом между Ираном и Израилем, глава государства подчеркнул, что осуждает эскалацию, и еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан в ходе противостояния.