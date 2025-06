Водители из Грузии и Греции смогут обменивать права без повторной сдачи экзаменов

БАКУ /Trend/ – Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Грузией и Грецией официально вступило в силу, сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает Trend.

Согласно документу, владельцы действующих водительских прав, выданных одной из сторон, смогут обменять их на эквивалентные удостоверения в стране своего законного проживания без необходимости сдачи теоретических или практических экзаменов.

Соглашение распространяется на следующие категории: AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, C1, C, D1, D1+E, D и D+E.

Отмечается, что аналогичные соглашения Грузия ранее заключила с Испанией и Ирландией.