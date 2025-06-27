Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 27 июня 2025 10:37 (UTC +04:00)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации, возглавляемой заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом, в составе руководства Военного института Сухопутных войск Национального университета обороны братской страны и слушателей курса «Управление штабом».

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялась встреча заместителя командующего Сухопутными войсками генерал-майора Ильгара Лятифова с делегацией, возглавляемой профессором Сердаром Салманом.

На встрече была особо подчеркнута важность военного образования в повышении профессионального уровня военнослужащих двух дружественных и братских стран, отмечалась значимость совместных учений, проводимых в целях обмена опытом. Стороны обменялись мнениями и по ряду других актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегации, посетившей Центр боевого управления Сухопутных войск, была предоставлена необходимая информация о Центре. Турецким гостям был представлен брифинг об истории образования Сухопутных войск, основных направлениях их деятельности, этапах развития и достигнутых успехах", - отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Делегация Национального университета обороны Турции посетила Командование Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости