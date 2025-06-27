В Лондоне прошел форум в рамках Платформы НПО Глобального Юга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Временный генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга Рамиль Искендерли принял участие в «Форуме климатических инноваций – 2025», который прошёл в Лондоне 25-26 июня 2025 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в Форуме, прошедшем в историческом дворце «Guildhall» по инициативе Лондонской организации по вопросам борьбы с изменением климата, приняли участие более двух тысяч представителей мировой бизнес-элиты, финансового сектора и гражданского общества.

На мероприятии выступили государственный секретарь Великобритании по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов Эд Милибэнд, президент COP29 и специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, министр по охране окружающей среды и изменению климата Бразилии Марина Силва, специальный представитель Великобритании по вопросам климата Рейчел Кайт, мэр Лондона Садик Хан, высокоуровневый чемпион COP29 Нигяр Арпадараи и другие участники.

В рамках Форума состоялась презентация издания под названием «Позитивный подход к природе: переход к безопасному и справедливому будущему». Во время презентации особое внимание было уделено деятельности Платформы НПО Глобального Юга в этой области.

"Взгляд авторов этого труда совпадает с нашим: это взгляд, направленный на обеспечение справедливого, инклюзивного и устойчивого будущего для всех. Регион Глобального Юга, наиболее подверженный климатическим изменениям, должен стоять в центре процесса позитивного перехода, основанного на природе. Мы заинтересованы в обеспечении масштабного, инклюзивного и справедливого финансирования решений, основанных на природе, с минимизацией рисков на Глобальном Юге. Наша платформа призывает не игнорировать мнение институтов гражданского общества стран Глобального Юга при принятии решений по климатическим действиям. Платформа НПО Глобального Юга продолжит вносить свой вклад в эту работу и служить площадкой для диалога. Это означает справедливое, достойное и основанное на принципах доверия распределение климатического финансирования", - сказал временный генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга Рамиль Искендерли.

Напомним, что первое сопутствующее мероприятие Платформы НПО Глобального Юга, учреждённой в Баку 28 апреля 2025 года при участии НПО из 116 стран, прошло 19 июня в Германии. В рамках 62-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (SB62) в Бонне состоялось сопутствующее мероприятие под названием «Объединение ради справедливого мира: укрепление солидарности и партнёрств Юг-Юг для равных климатических решений», в котором приняли участие 47 представителей НПО из 32 стран и климатические активисты.

Рамиль Искендерли отметил, что заметки, сделанные в ходе обсуждений в Бонне, были озвучены Платформой НПО Глобального Юга на «Форуме климатических инноваций – 2025», прошедшем в Лондоне.

За последние два месяца контакты Платформы НПО Глобального Юга в Нью-Йорке, Бонне и Лондоне показывают, что она целеустремленно работает над устранением разногласий между Глобальным Севером и Глобальным Югом, развитием более инклюзивного и эффективного диалога, а также внесением значительного вклада в укрепление доверия.

Отметим, что 29 мая 2025 года в Нью-Йорке директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг–Юг (The United Nations Office for South-South Cooperation, UNOSSC) Дима Аль-Хатиб выразила поддержку созданию Платформы НПО Глобального Юга.

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